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Избиение в Бостери. Задержаны двое подозреваемых, ведутся поиски остальных

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- Екатерина Улитина
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Задержаны двое подозреваемых в жестоком избиении мужчины в селе Бостери. Нападение произошло в одном из спортзалов села. После побоев потерпевший мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и находится в реанимации. Еще один пострадавший получил менее тяжкий вред здоровью и отказался от госпитализации.

По данным УВД Иссык-Кульской области, подозреваемые скрывались в горной местности "Ак-Шыбак" недалеко от Бостери. Их задержали в ночь на 23 апреля.

По показаниям потерпевшего нападавших было больше - трое-четверо. Поиски остальных продолжаются.

Напомним, избиение произошло вечером 20 апреля, нападавшие скрылись на автомобиле и бросили его.

По данному факту начато досудебное производство по статье 138 ч.1 (Причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР.

Для раскрытия данного преступления были созданы следственно-оперативные группы из числа сотрудников УВД Иссык-Кульской области и ОВД Иссык-Кульского района.

Задержанные подозреваемые водворены в ИВС ОВД Иссык-Кульского района. Сегодня в отношении их будет избрана мера пресечения районным судом.


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URL: https://www.vb.kg/387526
Теги:
избиение, Иссык-Кульская область, нападение, Кыргызстан
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