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Абдрахматов: Мы сейчас проходим сезонный пик сейсмической активности

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- Александр Тузов
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По данным Института сейсмологии Национальной академии наук, 25 апреля в 03:56:35 по местному времени произошло землетрясение с силой в эпицентре около 5 баллов. Очаг землетрясения располагался в 28 километрах к юго-востоку от города Балыкчы, в 48 километрах к северо-востоку от села Кочкорка.

Спустя всего три часа, в 06:55:25, произошло землетрясение силой в эпицентре тоже около 5 баллов. Очаг землетрясения располагался в 15 километрах к северо-западу от селе Гульча, в 50 километрах к юго-востоку от города Ош.

Директор Института сейсмологии профессор Канатбек Абдрахматов пояснил VB.KG, что подобных сейсмических событий в Кыргызстане бывает по статистике в среднем ежегодно 15-20, такие толчки относятся к умеренным.

- Опять-таки согласно статистике Института сейсмологии большинство таких землетрясений бывает в апреле-мае и в октябре-ноябре. Это объясняется особенностями вращения Земли. Что касается долгосрочных прогнозов типа "когда будет у нас очередное разрушительное землетрясение", то для таких прогнозов необходимы долгосрочные сейсмические наблюдения, лет 200-300 хотя бы. У нас же сейсмические наблюдения ведутся только лет 70, - рассказал профессор Абдрахматов.

Поберегись!

Конкретные рекомендации Института сейсмологии о поведении во время землетрясения таковы.

Первое. Если вы находитесь в помещении, то оставайтесь там во время землетрясения.

Второе. Если вы не находитесь рядом с прочным обеденным или письменным столом, то лягте на пол у внутренней стены и закройте вашу голову и шею руками.

Третье. Держитесь подальше от окон, висящих предметов, зеркал, высокой мебели, больших бытовых приборов и шкафов, заполненных тяжелыми предметами.

Четвертое. Если вы находитесь в кровати во время во время землетрясения, то оставайтесь в ней и закройте вашу голову подушкой.

Пятое. Не выходите на балкон, не зажигайте огонь, откройте дверь и станьте в дверном проеме или укройтесь в безопасном месте.

Шестое. Если землетрясение застало вас на улице, перейдите на открытое место, если вы можете сделать это безопасно. Держитесь подальше от линий электропередачи, зданий и деревьев.

Седьмое. Если вы ведете машину, то сверните к краю дороги и остановитесь. Не останавливайтесь под нависающими опасными местами (например, под мостами, линиями электропередачи или большими дорожными знаками). Следите за опасными предметами, которые могут упасть.


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URL: https://www.vb.kg/387563
Теги:
Балыкчы, землетрясение, Ош, статистика, Кыргызстан, сейсмология, Академия наук
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