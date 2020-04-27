ФОМС: На приобретение СИЗ для медиков было потрачено 188,8 млн сомов

На приобретение средств индивидуальной защиты для медиков уже было потрачено, по предварительным данным, 188,8 млн сомов. В том числе организации здравоохранения использовали средства, выделенные на другие необходимые расходы, включая лекарственное обеспечение. Об этом на брифинге 27 апреля сообщила председатель Фонда обязательного медицинского страхования Элнура Боронбаева.

Из общей суммы 156,1 млн сомов были потрачены на приобретение СИЗ и 32,7 млн сомов на концентраты для обработки (дезинфекции). Средства распределялись по регионам следующим образом:

• Ошская область и г. Ош – 46,1 млн сомов, • Жалал-Абадская область – 63,0 млн сомов, • Баткенская область – 6,2 млн сомов, • Нарынкая область – 13,6 млн сомов, • Таласская область – 3,5 млн сомов, • Чуйская область – 12,9 млн сомов, • Иссык-Кульская область – 8,1 млн сомов, • г. Бишкек – 35,2 млн сомов.

На 26 апреля в организациях здравоохранения имеется в остатках 46 523 одноразовых и 20 797 многоразовых защитных костюмов, 58 475 - респираторов, 1 млн 110 613 одноразовых масок.

"При прогнозной потребности организаций здравоохранения в 231,6 тыс защитных костюмов на один месяц, с учетом имеющихся остатков необходимо дополнительно 184,7 тыс одноразовых защитных костюмов, 128 тыс респираторов, а одноразовые маски в достаточном количестве. Для организаций здравоохранения, которые уже сегодня работают с больными и контактными лицами, на один месяц необходимо 72 546 одноразовых костюмов и 70 тыс респираторов, из которых 32 400 шт должны быть респираторы FFP2 и FFP3 с повышенной степенью защиты", отметила Боронбаева.

Также, по данным ФОМС, на 23 апреля организации здравоохранения получили от различных фондов, юридических и физических лиц в виде гуманитарной помощи:

6300 защитных костюмов, 113 933 одноразовых масок, 4030 респираторов, 17 автомашин скорой помощи, 34 кислородных концентратора, 1172 пары защитных очков, 7 прикроватных мониторов, 5 аппаратов ИВЛ.

Напомним, на сегодня по Кыргызстану выявлено всего 695 зараженных COVID-19. Из них 183 медицинских работника.