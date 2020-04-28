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Среди контактных лиц с зараженными COVID-19 были известные личности КР

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- Оксана Гут
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Среди контактных лиц с зараженными COVID-19 были известные личности Кыргызстана. Об этом на брифинге 28 апреля сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Так он ответил на вопрос есть ли среди зараженных коронавирусом депутаты, известные люди.

"Среди контактных лиц были известные личности страны. Но, к счастью, они не заболели", - сказал Усенбаев.

По данным Минздрава КР, на сегодня количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 составляет 2 915 человек. На обсервации по Кыргызстану находится 1012 человек.

С 5 апреля всего поступило образцов на исследование – 49 484. Проведено - 49 484, из них за сутки - 1 283.


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URL: https://www.vb.kg/387612
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (112 материалов)
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