Усенбаев: Среди жителей Таласской области были обнаружены зараженные

Среди жителей Таласской области есть зараженные COVID-19. Об этом на брифинге 28 апреля сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

По его словам, несколько жителей Таласской области, (где официально до сегодняшнего дня не выявлено ни одного зараженного - ред.) имели контакт с инфицированными, прибывшими из-за рубежа.

"Среди контактных жителей Таласской области были выявлены зараженные. Их выявили в лабораториях Бишкека и успели оставить в обсервации", - отметил Усенбаев.

Он добавил, что на сегодня в Таласской области эпидемиологическая ситуация стабильная и спокойная. Республиканский штаб ведет усиленную работу по профилактике вируса.