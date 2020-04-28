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Усенбаев: Среди жителей Таласской области были обнаружены зараженные

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- Оксана Гут
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Среди жителей Таласской области есть зараженные COVID-19. Об этом на брифинге 28 апреля сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

По его словам, несколько жителей Таласской области, (где официально до сегодняшнего дня не выявлено ни одного зараженного - ред.) имели контакт с инфицированными, прибывшими из-за рубежа.

"Среди контактных жителей Таласской области были выявлены зараженные. Их выявили в лабораториях Бишкека и успели оставить в обсервации", - отметил Усенбаев.

Он добавил, что на сегодня в Таласской области эпидемиологическая ситуация стабильная и спокойная. Республиканский штаб ведет усиленную работу по профилактике вируса.


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URL: https://www.vb.kg/387616
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (112 материалов)
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