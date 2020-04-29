В Кыргызстане 21 новый случай заражения COVID-19. Всего 729

В Кыргызстане за сутки было выявлено еще 21 зараженный COVID-19. Об этом на брифинге 29 апреля сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения КР Айнура Акматова.
В частности:
г.Бишкек - 13
Ошская область – 1
Нарынская область - 6
Баткенская область - 1.
Всего по республике на 29 апреля зарегистрировано 729 зараженных. Из них 191 медицинский работник. Из новых случаев шесть медиков.
г. Бишкек – 2
Нарынской области – 3
Ошской области – 1.
За сутки из стационаров выписано 21 пациент:
г.Бишкек – 9
г.Ош – 3
Ошская область - 1
Джалал-Абадская область – 3
Нарынская область - 5.
За все время выписано с выздоровлением по стране 437 пациентов.