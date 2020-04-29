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В Кыргызстане 21 новый случай заражения COVID-19. Всего 729

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане за сутки было выявлено еще 21 зараженный COVID-19. Об этом на брифинге 29 апреля сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения КР Айнура Акматова.

В частности:

г.Бишкек - 13

Ошская область – 1

Нарынская область - 6

Баткенская область - 1.

Всего по республике на 29 апреля зарегистрировано 729 зараженных. Из них 191 медицинский работник. Из новых случаев шесть медиков.

г. Бишкек – 2

Нарынской области – 3

Ошской области – 1.

За сутки из стационаров выписано 21 пациент:

г.Бишкек – 9

г.Ош – 3

Ошская область - 1

Джалал-Абадская область – 3

Нарынская область - 5.

За все время выписано с выздоровлением по стране 437 пациентов.


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URL: https://www.vb.kg/387649
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (115 материалов)
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