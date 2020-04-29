В Кыргызстане больных COVID-19 лечат индивидуально и только с их согласия

Больных коронавирусной инфекцией лечат врачи нового поколения. Об этом на брифинге 29 апреля заявил доктор медицинских наук, главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения КР Талант Сооронбаев.

Он рассказал, что для борьбы с COVID-19 была создана специальная система, с врачебными консилиумами национального уровня, с использованием интернет-технологий.

"Каждому больному в зависимости от тяжести болезни и других показателей врачебный консилиум разрабатывает индивидуальную программу лечения. Решается вопрос по каждому лекарственному препарату для каждого пациента", - отметил Сооронбаев.

Он отметил низкий процент смертности в Кыргызстане от COVID-19 и информировал, что на сегодня в стационаре находятся 284 пациента, из них четверо в реанимации.

"Среди пациентов есть бессимптомные больные - анализы положительные, а симптомов нет. Их больше 40%. Таким больным активное лечение не проводится. За ними ведется наблюдение и в случае изменения состояния здоровья назначается симптоматическое лечение. При этом мы руководствуемся клиническим протоколом - каждому пациенту индивидуальное лечение. И ни одному пациенту активное лечение без его согласия не проводится. Если человек отказывается принимать препараты, мы не назначаем их. Только после того как больной соглашается, решаем какое именно лекарство принесет ему больше пользы, потом объясняем пациенту и назначаем.

Это не все так легко и просто делается, как пишут в комментариях. Работает новое поколение врачей - это мужественные врачи, которые выполняют свой долг, делают все, чтобы пациент поправился", - сказал Талант Сооронбаев.

Он подчеркнул, что все пациенты с коронавирусом госпитализируются в специально организованные отделения, где имеются все необходимые лекарства и оборудование, и находятся под постоянным наблюдением врачей. Бригады медиков из реаниматолога, пульмонолога, инфекциониста ранее были специально обучены, используются лучшие практики.