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От правительства потребовали отчета по деньгам от международных доноров

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- Екатерина Улитина
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От правительства потребовали отчета получения и расходования средств международных доноров. Об этом сегодня, 30 апреля, на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Наталья Никитенко.

- Мы ждем, что премьер-министр предоставит, наконец, антикризисный план. Мы о нем читаем только в СМИ с подачи вице-премьер-министров. Кроме того, правительство должно предоставить полный отчет по средствам, которые поступают от международных доноров и по деньгам, собранным на едином счете, - сказала Наталья Никитенко.

Кроме того, депутат поинтересовалась исполнением поручения Жогорку Кенеша об оказании помощи соотечественникам, оставшихся на время карантина в других странах.

- Дайте четкий ответ, что было сделано, сколько средств необходимо выделить и сколько уже выделено. Что делается для того, чтобы вернуть их, - сказала депутат.

Отметим, вице-премьер-министр Эркин Асрандиев накануне рассказал, что фактически Кыргызстан получил $128 млн от МВФ. Деньги направлены на поддержание бюджета.


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URL: https://www.vb.kg/387707
Теги:
МВФ, Наталья Никитенко, Кыргызстан, деньги, Мигрант, Эркин Асрандиев
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