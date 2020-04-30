Французский институт опубликовал интервью VB.KG про последствия пандемии

Интервью VB.KG c доктором политических наук, автором Концепции естественного развития Кыргызстана "Мурас" Азаматом Темиркуловым перевели на французский язык и опубликовали во Французском институте изучения Центральной Азии.

Этой новостью на своей странице в Facebook поделился сам Азамат Темиркулов.

"Мое интервью с Sasha Vasilkova для Вечерний Бишкек было переведено на французский язык и опубликовано во Французском институте изучения Центральной Азии. Благодарю Catherine Poujol что заметили это интервью и опубликовали его в IFEAC - Institut français d'études sur l'Asie centrale merci beaucoups pour la publication!", - написал он.

Напомним, в материале "Пандемия – это шанс перестроить экономику КР" эксперт озвучил свое видение того, как после пандемии коронавирусной инфекции изменятся потребности людей, того, какие меры, которые помогут избежать продовольственного кризиса в нашей республике. Также он говорил о том, что отечественные политики могут сделать для строительства новой экономической среды Кыргызстана.

На русском языке прочитать полный текст вы можете здесь:

Перевод, опубликованный Французским институтом изучения Центральной Азии здесь: