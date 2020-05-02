В соцсетях оскорбились на шутку Урганта о мигрантах из Кыргызстана (видео)

В социальных сетях обсуждают шутку известного российского телеведущего Ивана Урганта о кыргызах. Многие пользователи посчитали ее оскорбительной и написали, что разочарованы в ведущем.

В эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале он рассказывал о том, что у Японии через пару лет закончатся права на мультипликационного героя Чебурашку. Ургант предложил обменять Чебурашку на официантов из японских кафе в Москве.

- Сделаем сразу два добрых дела: вернем Чебурашку на родину и половина населения Киргизии наконец-то увидят Токио, - сказал Ургант.

Пользователи соцсетей предложили Ивану Урганту извинится за неоднозначную шутку над мигрантами из Кыргызстана, которые в основном работают в сфере обслуживания и услуг в крупных российских городах.

Отметим, в Кыргызстане в последние месяцы публичные извинения стали весьма распространенным явлением. Извиняются врачи, блогеры, обычные жители страны. Не редко извинения записывают и распространяют органы нацбезопасности и охраны правопорядка. Несколько месяцев назад народу Кыргызстана принес извинения другой известный российский телеведущий Андрей Малахов. Он извинился за некорректные слова в адрес кыргызстанца, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Москве.