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В Джалал-Абадской области из-за сильных дождей затоплены дорога и магазины

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- Екатерина Улитина
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В Джалал-Абадской области из-за обильных проливных дождей затоплена дорога в селе Жаны-Жол. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Одна сторона дороги закрыта для автотранспорта, ведутся работы по ликвидации потопа. Также от воды пострадали три продуктовых магазина и участки домов, расположенных вдоль дороги.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий стихии. На месте происшествия работают спасатели, местные жители и сотрудники пожарного управления Джалал-Абадской области.

Напомним, накануне из-за обильных осадков в Баткенской области были затоплены несколько домов и детский сад.


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URL: https://www.vb.kg/387785
Теги:
Джалал-Абадская область, Кыргызстан, Наводнение, МЧС
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