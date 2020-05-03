В Джалал-Абадской области из-за сильных дождей затоплены дорога и магазины

В Джалал-Абадской области из-за обильных проливных дождей затоплена дорога в селе Жаны-Жол. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Одна сторона дороги закрыта для автотранспорта, ведутся работы по ликвидации потопа. Также от воды пострадали три продуктовых магазина и участки домов, расположенных вдоль дороги.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий стихии. На месте происшествия работают спасатели, местные жители и сотрудники пожарного управления Джалал-Абадской области.

Напомним, накануне из-за обильных осадков в Баткенской области были затоплены несколько домов и детский сад.