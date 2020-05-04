В Кыргызстане выявлено еще 35 зараженных COVID-19. Всего 830 случаев

На 4 мая в Кыргызстане зарегистрировано 35 новых случаев СOVID-19. Об этом на брифинге сообщила представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова.

В частности:

г.Бишкек - 26

Чуйская область - 2

Нарынская область – 1

Джалал-Абадская область – 5

Баткенская область - 1.

Всего по республике на сегодня 830 зараженных.

Из них в общем 139 медработников. За сутки выявлено 9 случаев:

• Джалал-Абадской области – 2

• г.Бишкек – 6

• Нарынской области – 1.

За сутки из стационара выписано 11 пациентов:

г.Бишкек – 7

Нарынская область - 4.

Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 575 пациентов.

С 5 февраля всего поступило образцов на исследование – 57 109, количество проведенных исследований – 56 488.