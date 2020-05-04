Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Кыргызстане выявлено еще 35 зараженных COVID-19. Всего 830 случаев

783  1
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На 4 мая в Кыргызстане зарегистрировано 35 новых случаев СOVID-19. Об этом на брифинге сообщила представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова.

В частности:

г.Бишкек - 26

Чуйская область - 2

Нарынская область – 1

Джалал-Абадская область – 5

Баткенская область - 1.

Всего по республике на сегодня 830 зараженных.

Из них в общем 139 медработников. За сутки выявлено 9 случаев:

• Джалал-Абадской области – 2

• г.Бишкек – 6

• Нарынской области – 1.

За сутки из стационара выписано 11 пациентов:

г.Бишкек – 7

Нарынская область - 4.

Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 575 пациентов.

С 5 февраля всего поступило образцов на исследование – 57 109, количество проведенных исследований – 56 488.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387792
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (128 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
Ой
04.05.2020, 11:38

Бог упаси, когда же все это остановится

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  