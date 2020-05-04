В Кыргызстане выявлено еще 35 зараженных COVID-19. Всего 830 случаев

Бог упаси, когда же все это остановится
На 4 мая в Кыргызстане зарегистрировано 35 новых случаев СOVID-19. Об этом на брифинге сообщила представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова.
В частности:
г.Бишкек - 26
Чуйская область - 2
Нарынская область – 1
Джалал-Абадская область – 5
Баткенская область - 1.
Всего по республике на сегодня 830 зараженных.
Из них в общем 139 медработников. За сутки выявлено 9 случаев:
• Джалал-Абадской области – 2
• г.Бишкек – 6
• Нарынской области – 1.
За сутки из стационара выписано 11 пациентов:
г.Бишкек – 7
Нарынская область - 4.
Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 575 пациентов.
С 5 февраля всего поступило образцов на исследование – 57 109, количество проведенных исследований – 56 488.