В Бишкеке будет усилен контроль за соблюдением карантина

Контроль за соблюдением карантинного режима в городе Бишкек будет усилен. Соответствующее поручение дал на заседании Республиканского оперативного штаба первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов отметил, что в некоторых торговых точках, продуктовых рынках не соблюдаются санитарные требования. Также, по его словам, были случаи, когда водители такси не надевали маски и не соблюдали соответствующие рекомендации. В связи с этим, по его словам, необходимо усилить контроль по соблюдению санитарных правил и других карантинных мер.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов высказал критику в отношении органов правопорядка. Он подчеркнул, что в настоящее время в ряде городов и районе действует режим чрезвычайного положения, а также введен ряд ограничений по передвижениям транспорта и населения.

- Даны некоторые послабления для возобновления работы определенных видов экономической деятельности, однако это не означает, что для остальных категорий граждан отменён карантин и все могут без обоснованных причин ездить и ходить по городу. Праздничные дни также увеличили число людей на улицах. Органам правопорядка необходимо усилить работу патрулей, а также следить за строгим соблюдением санитарно-гигиенических правил и правил самодистанцирования, - сказал первый вице-премьер-министр.

В ходе заседания органам местного самоуправления поручено провести по вышеуказанным вопросам широкую информационно-разъяснительную работу с населением.

Кубатбек Боронов также отметил, что самостоятельно принятые решения полномочных представителей правительства в областях относительно запрета въезда в область и требования соответствующей справки о том, что человек не болен коронавирусом, необходимо изменить. По его словам, на санитарно-карантинных постах должен продолжаться усиленный контроль за всем въезжающим и выезжающим транспортом и гражданами, согласно утверждённому Министерством здравоохранения Кыргызской Республики алгоритму действий проверок. Требование справки об отсутствии COVID-19 у граждан излишне, за исключением случаев, предусмотренных в соответствующих алгоритмах действий.

Руководителям государственных и местных органов власти поручено держать под контролем вопрос обеспечения безопасности здоровья, соблюдения основных санитарных требований сотрудниками, задействованными в борьбе с коронавирусом, в целях исключения случаев заражения инфекцией.