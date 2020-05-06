Бакашова: Число посещений "Открытой электронной библиотеки" выросло в разы

Директор Национальной библиотеки Кыргызской Республики имени Алыкула Осмонова Жылдыз Бакашова рассказала VB.KG, что "работа НБ КР в условиях чрезвычайного положения успешно проходит в онлайн-режиме".

Жылдыз Кемеловна, получается, что "днем Икс" для крупнейшей в Кыргызстане библиотеки стал понедельник, 23 марта, когда ваши сотрудники перешли на работу в удаленном доступе, а читателей стали обслуживать только через Интернет?

- Можно уточнить, что уже с 17 марта наша библиотека начала онлайн-обслуживание читателей, мы выполняли датированный этим же числом приказ № 141 Министерства культуры, информации и туризма "О некоторых мерах по предупреждению и недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции". Сотрудники структурных подразделений библиотеки предоставляли консультации по телефону, электронной почте, через Facebook и веб-сайт nlkr.gov.kg.

А после объявления режима чрезвычайной ситуации, а затем и чрезвычайного положения?

- Действительно, с понедельника, 23 марта, сотрудники библиотеки стали работать в удаленном доступе, продолжали предоставлять консультации и рекомендации по электронной почте, социальные сети и веб-сайт. Основные вопросы касаются информации о книгах, как прочитать или получить их в электронном виде. Только за месяц, с 23 марта по 23 апреля, посещение созданной НБ КР сайт "Открытой электронной библиотеки" НБ КР (www.lib.kg) выросли в разы, по сравнению с прошлыми периодами. Посещение сайта составило – 14310 пользователей. Ежедневно происходит более 1480 просмотров, что составило 68640 за истекшее время. География аудитории (процент заходов из разных стран) составляет: из Кыргызстана – 86,9 процента; из России - 3,1 процента; Казахстана - 2,9 процента и так далее. Возраст пользователей колеблется от 11 лет и выше.

Какие книги сейчас вызывают наибольший интерес на вашем сайте?

- Ответ предсказуем: это - учебная литература, представленная на сайте. В топ-лидеры вошли методические пособия по русскому языку, кыргызскому языку, английскому языку, учебники по математике и информатике.

Топ-лидеров можете назвать?

- Конечно. Список наиболее скачиваемой литературы таков:

Русский язык. 5 класс. Методическое пособие - 68560

Русский язык. 6 класс. Методическое пособие - 66693

Кыргыз тили. 6-класс. Усеналиев И. - 49297

Русский язык. 5 класс. Breusenko Rus I – 44228

Русский язык. 6 класс. Breusenko Rus I – 39848

Математика. 5-класс. Kydyraliev Rus I - 39691

English Language Grade 6. Методическое пособие - 27840

Математика. 6-класс. Kydyraliev Rus I - 269192

Математика. 5-класс. Kydyraliev S K Rus - 24660

Computer Science-5-grade-textbook-kyrgyz - 24392

Наверное, в Интернет временно ушла не только работа с читателями, туда же перешли и разные конкурсы, которые постоянно проводит НБ КР?

- Спасибо за вопрос. Напомню нашим читателям всез возрастов от 7 лет и старше: к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Национальная библиотека объявила виртуальный конкурс, номинации следующие. Конкурс эссе (сочинений) и конкурс выразительного чтения (видео). Победители будут награждены дипломами и ценными призами. Лучшие работы будут представлены на сайте НБ КР в разделе для читателей и будут опубликованы в СМИ с фотографиями победителей. А к 105-летию выдающегося поэта Кыргызстана Алыкула Осмонова, имя которого носит наша библиотека, нами объявлен виртуальный конкурс – тоже эссе (сочинений) и выразительного чтения (видео). И награды аналогичные ждут победителей.

Еще чем занимаются ваши сотрудники "на удаленке"?

- Работы у нас много, причем важной не только для нас, но в первую очередь для наших читателей. За эти "коронавирусные дни" мы подготовили инструкции по обеспечению работы оператора Национальной электронной библиотеки, по созданию копий библиотечных документов, по созданию электронного фонда библиотек. Разработали и критерии отбора и оформления литературы для оцифровки областных библиотек, порядок организации работы Межведомственного совета по развитию Национальной электронной библиотеки. И, самое главное, подготовили "Типовое положение о Национальной электронной библиотеке (НЭБ) на базе Национальной библиотеки КР имени Алыкула Осмонова". Дальнейшая работа по цифровизации библиотечных богатств Кыргызстана будет основываться на этих документах! Мы их представим в Министерство культуры, информации и туризма на утверждение.

Библионовости к 75-летию Победы

Как рассказывает Жылдыз Бакашова, в фойе Национальной библиотеки представлена книжно-иллюстративная выставка, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне - "Мир отстояли, мир сохраним!"

Еще Нацбиблиотека организовала книжно-иллюстративную выставку "Өлбөс-оөчпөос талант, фантастика жанрынын негиздөөчүсү" ("Бессмертный талант, основатель жанра научной фантастики") к 100-летию детского писателя, прозаика, поэта и первого кыргызского писателя-фантаста (!) Кусейина Эсенходжоева. Он погиб на войне в 1944-м.

НБ КР сейчас участвует в литературном библиомарафоне "И память книга оживит…" с библиотеками Воронежской области. Этот марафон посвящен Году Памяти и Славы и 75-й годовщине Победы. Цель и задачи акции - дань памяти живым и павшим, известным и безымянным, формирование патриотического сознания через лучшие поэтические произведения о Великой Отечественной войне.

- Рады сообщить и о запуске нового международного ресурса открытого доступа "Библиотеки ̶̶ свидетели Победы", подготовленного Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы имени Рудомино совместно с национальными библиотеками стран СНГ и ШОС. На страницах проекта есть и биография бывшего сотрудника Национальной библиотеки Кыргызстана - Зарифа Тургумбекова. Он прошел путь от краснорармейца до командира взвода Северо-западного фронта. До войны он работал учителем средней школы, после окончания войны работал заместителем редактора журнала "Коммунист Кыргызстана". С 1984 года и до конца своей жизни он работал старшим редактором сектора работы с читателями и пропаганды книги в отделе научно-методической работы Нацбиблиотеки, - рассказывает о своем старшем товарище Жылдыз Бакашова.

Неличное дело

Жылдыз Бакашова - доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель культуры КР.

За последние 14 лет под ее руководством в НБ КР реализованы более 30 международных проектов. Среди них: сохранение документального наследия кыргызского народа, в рамках реализации Проекта по культурному гранту Правительства Японии; укомплектование фонда для выпуска и распространения правовой информации и информационных систем совместно с Проектом по развитию коммерческого права ЮСАИД.

В НБ КР были открыты 15 Центров: Центр российской литературы и культуры, стоимость работ и материалов более 3 миллионов сомов, Центр правовых ресурсов российской законодательной базы, стоимостью более 2,5 миллиона рублей, Центр "Русский мир", стоимостью 500 тысяч сомов, Виртуальный научный зал РГБ (более 900 тысяч диссертаций по всем направлениям науки), Центр помощи беженцам, стоимостью 45 тысяч евро, Центр британского образования и литературы стоимостью около 10 тысяч долларов, Центр турецкой литературы (10 тысяч долларов), Центр китайской литературы (55 тысяч долларов), Корейский центр (20 тысяч долларов), Центр культуры и изучения Саудовской Аравии (65 тысяч долларов), реализован Корпоративный проект по сохранению редких изданий (29 тысяч 659 долларов), открыт Центр французской литературы при поддержке посольства Франции, при поддержке ТИКА проведена реализация Проекта кыргызско-турецкого Центра имени Чингиза Айтматова более 150 тысяч долларов, при поддержке ОБСЕ недавно открыт Центр правовой информации.

Среди наград Бакашовой – Заслуженный деятель культуры КР, звания отличник народного образования КР, почетный гражданин Иссык-Кульской области, Почетные грамоты президента КР и посольства РФ, российская медаль Пушкина, орден Министерства культуры Франции и медаль Сената Франции, медаль ТЮРКСОЙ имени Жусупа Баласагына, орден Республики Саха (Якутия) "За укрепление мира и дружбы народов".

Однако обратившиеся в VB.KG cотрудники НБ КР просят считать главной наградой Бакашовой следующее. В здании НБ зимой и прохладно летом, созданы приличные условия для читателей и сотрудников!

Оказывается, именно в период работы Жылдыз Бакашовой впервые были капитально отремонтирована системы отопления и кондиционирования НБ КР, за счет инвестиций отремонтированы и почти все читальные залы.

Такой вот главный подарок к юбилейному дню рождения Бакашовой от нее самой и ее коллег. Совсем недавно юбилей прошел очень скромно - "по коронавирусной необходимости" в режиме всеобщей самоизоляции. По Интернету и по телефону принимались поздравления.