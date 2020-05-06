В Кыргызстане выявлено еще 28 новых случаев COVID-19. Всего 871 зараженный

На 6 мая в Кыргызстане зарегистрировано 28 новых случаев СOVID-19. Из них четверо медиков. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
В частности:
г.Бишкек - 16
Чуйская область - 2
Джалал-Абадская область – 6
Баткенская область - 4.
Всего по республике: 871 зараженных коронавирусом. В стационаре – 245, из них в реанимации – 4. Выписаны – 614, умерли – 12.
Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 4 случая в г.Бишкек.
Всего медицинских работников с диагнозом коронавирус 221 случай, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 154 медработника.
В общем за все время выписано 614 пациентов.
За сутки:
г. Бишкек – 5
Нарынская область – 3
Иссык-Кульская область – 1
Джалал-Абадская область – 5.