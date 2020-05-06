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В Кыргызстане выявлено еще 28 новых случаев COVID-19. Всего 871 зараженный

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- Оксана Гут
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На 6 мая в Кыргызстане зарегистрировано 28 новых случаев СOVID-19. Из них четверо медиков. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

В частности:

г.Бишкек - 16

Чуйская область - 2

Джалал-Абадская область – 6

Баткенская область - 4.

Всего по республике: 871 зараженных коронавирусом. В стационаре – 245, из них в реанимации – 4. Выписаны – 614, умерли – 12.

Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 4 случая в г.Бишкек.

Всего медицинских работников с диагнозом коронавирус 221 случай, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 154 медработника.

В общем за все время выписано 614 пациентов.

За сутки:

г. Бишкек – 5

Нарынская область – 3

Иссык-Кульская область – 1

Джалал-Абадская область – 5.


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URL: https://www.vb.kg/387837
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (138 материалов)
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