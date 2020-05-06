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Среди новых выявленных зараженных COVID-19 студенты из Таджикистана

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- Оксана Гут
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Главный санитарный врач КР Нурболот Усенбаев рассказал на брифинге о том, как именно были выявлены новые зараженные коронавирусом. Их, напомним, зарегистрировано за сутки - 28 человек.

"Среди новых случаев заражения COVID-19 есть и завозные из заграницы. Это 5 человек. Один зараженный был прилетевший из Дубая, четверо приехали из Таджикистана, они были студентами Душанбинского университета и Худжандского университета", - сказал Усенбаев.

По его словам, все они находились в обсервации и заражение было выявлено после всех соответствующих проверок. В настоящее время зараженные находятся на лечении.

По данным Минздрава, с 5 февраля всего поступило образцов на исследование – 59 490. Проведено за последние 24 часа – 1571.

Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 составляет 3 855. На обсервации по Кыргызстану находится 675 человек.

"Многие новые контактные были найдены в результате проверок, своевременно взятых анализов и информации о новых контактах. К примеру, 228 зараженных по республике – это контактные, которые заразились в домашних очагах. Также есть контактные, которые были на работе. Некоторые не полностью дают свой список контактирующих лиц, в таких случаях для выявления всех контактов нам помогают правоохранительные органы", - сообщил замминистра здравоохранения КР.


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URL: https://www.vb.kg/387842
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (138 материалов)
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