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Кыргызстанцев в РФ трудоустраивают во время пандемии

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- Евгений Денисенко
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Посольство КР в РФ и представительство республиканской Госслужбы миграции (ГСМ) в Москве продолжают оказывать разностороннюю помощь соотечественникам, оказавшимся в связи с пандемией в трудной ситуации. Речь идет, в том числе, и о содействии в трудоустройстве тех, кто остался без работы или вынужденно задержался на российской территории.

Как полагают в посольстве, из-за ограничительных мероприятий, которые соблюдаются различными предприятиями и организациями, работы в РФ сегодня лишились уже более 20 процентов трудовых мигрантов из КР. Среди тех, кто попал под сокращение, немал тех, кто был занят в строительной, сервисной отраслях, в сферах промышленного производства, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства.

"Тем не менее, и в нынешний период востребованы рабочие руки. Поиском таких вакансий занимается представительство ГСМ КР в РФ. Этот поиск ведется на постоянной основе. Сотрудники представительства созваниваются с потенциальными работодателями, уточняют специфику, условия работы, предлагаемый заработок. А затем выкладывают соответствующую информацию в интернет, для соотечественников, которых сегодня наряду с россиянами находятся в режиме самоизоляции", - рассказали в посольстве.

Перечень вакансий обновляется два раза в неделю. Кто-то отказывается от предлагаемых вариантов, но есть и те, кто уже воспользовался ими, отметили в дипмиссии. И напомнили, что, согласно Указу Владимира Путина от 18 апреля текущего года, с 15 марта по 15 июня работодатели могут нанимать иностранных граждан без разрешения на работу в России. При этом, согласно указу, обязаны обеспечить соблюдение ими санитарно-эпидемиологических норм.


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URL: https://www.vb.kg/387853
Теги:
миграция, Россия, трудоустройство, Кыргызстан
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Сюжет: Мигранты в России (15 материалов)
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