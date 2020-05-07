В Кыргызстане выявлено 24 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 7 мая выявлено 24 новых случая COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

В частности:

г.Бишкек - 2

Чуйская область - 4

Ошская область - 3

Джалал-Абадская область – 3

Нарынская область - 12.

Так, на сегодняшний день всего зараженных по республике было зарегистрировано 895 человек.

Из них в стационаре находятся – 246, в реанимации – 4. Умерли – 12.

За сутки из стационара выписано 23 пациента:

г. Бишкек – 15

г. Ош – 8.

Всего выписано с выздоровлением по стране 637 пациентов.