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В Кыргызстане выявлено 24 новых случая COVID-19

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 7 мая выявлено 24 новых случая COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

В частности:

г.Бишкек - 2

Чуйская область - 4

Ошская область - 3

Джалал-Абадская область – 3

Нарынская область - 12.

Так, на сегодняшний день всего зараженных по республике было зарегистрировано 895 человек.

Из них в стационаре находятся – 246, в реанимации – 4. Умерли – 12.

За сутки из стационара выписано 23 пациента:

г. Бишкек – 15

г. Ош – 8.

Всего выписано с выздоровлением по стране 637 пациентов.


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URL: https://www.vb.kg/387867
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (143 материалов)
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