В Кыргызстане выявлено 24 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 7 мая выявлено 24 новых случая COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
В частности:
г.Бишкек - 2
Чуйская область - 4
Ошская область - 3
Джалал-Абадская область – 3
Нарынская область - 12.
Так, на сегодняшний день всего зараженных по республике было зарегистрировано 895 человек.
Из них в стационаре находятся – 246, в реанимации – 4. Умерли – 12.
За сутки из стационара выписано 23 пациента:
г. Бишкек – 15
г. Ош – 8.
Всего выписано с выздоровлением по стране 637 пациентов.