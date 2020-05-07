Еще три медика заразились коронавирусом. Всего 224 случая

Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 3 случая. Об этом на брифинге 7 мая сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

В частности, медработники с коронавирусом выявлены в:

• г.Бишкек – 1

• Чуйская область – 1

• Джалал-Абадская область – 1.

Всего случаев заражения медицинских работников составило 224, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 161 медработник.

По информации Минздрава КР, количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 – 4 071. На обсервации по Кыргызстану находится 676 человек.

С 5 февраля всего поступило образцов на исследование – 69 333. Проведено исследований за сутки – 2 121.