На что потратили деньги международных доноров, рассказали в правительстве

В правительстве рассказали на какие статьи расходов были израсходованы 120 млн долларов, полученные от Международного валютного фонда.

Отмечается, что деньги поступили на валютный счет Центрального казначейства 31 марта 2020 года в сумме 120,85 млн долларов США. Средства были конвертированы в национальную валюту 8 апреля 2020 года по учетному курсу Национального банка 84,87 сомов за 1 доллар США и составили 10 256,6 млн сомов. При этом курсовая разница в сумме 490,8 млн сомов была отражена в доходной части республиканского бюджета, как доходы от курсовой разницы.

В течение апреля 2020 года за счет указанных средств Международного валютного фонда были произведены расходы республиканского бюджета в сумме 8 896,8 млн сомов. Среди них:

заработная плата 3 994,4 млн сомов; взносы на социальные нужды 468,7 млн сомов; трансферты Социальному фонду 1 834,0 млн сомов; трансферты Фонду обязательного медицинского страхования 1 210,0 млн сомов; выравнивающие трансферты 160,8 млн сомов (зарплата органов местного самоуправления); пособия по социальному обеспечению и социальной помощи населению 869,2 млн сомов; приобретение медицинских товаров и услуг 106,3 млн сомов; стратегические запасы 153,0 млн сомов (на приобретение зерна Фондом государственных материальных резервов); на приобретение продуктов питания для населения, оказавшегося в трудной жизненной ситуации из-за введенных ограничений в целях борьбы с коронавирусом 100,4 млн сомов.

Таким образом, остаток средств Международного валютного фонда на конец апреля текущего года составил 1 359,8 млн сомов, который будет направлен в начале в мае 2020 года на социально значимые расходы республиканского бюджета.

Ежемесячные отчеты об исполнении бюджета (доходы, расходы и дефицит) размещаются на официальном сайте Министерства финансов Кыргызской Республики (www.minfin.kg) в разделе "Отчеты об исполнении бюджета".

Напомним, в связи с потерями экономики из-за введенного карантина по коронавирусу, правительство Кыргызстана обратилось к международным донорам за финансовой поддержкой для борьбы с последствиями пандемии. Выделить средства согласились несколько международных финансовых институтов на общую сумму более 400 млн долларов. На счет казначейства пока поступили 120 млн долларов от МВФ.