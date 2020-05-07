В Кыргызстане частные детские сады просят разрешить им возобновить работу

Частные детские сады, образовательные центры Кыргызстана просят государство дать им возможность возобновить работу. Ассоциация детских образовательных организаций (куда входят 54 учреждения) с соответствующим письмом обратилась в Жогорку Кенеш, Министерство образования и науки, комендатуру и мэрию Бишкека.

"Учителя, педагоги и воспитатели - самая уязвимая категория и они сейчас без работы и без средств к существованию. И они пополняют армию голодных, безработных и возмущенных, готовых в любой момент выйти на митинги", - отмечают в Ассоциации.

Напомним, ранее в правительстве заявили, что детские сады, возможно, откроются в июне. А если эпидемиологическая ситуация в стране не улучшится, то и позже.

Частные ДОУ призывают госорганы пересмотреть даты возобновления их работы в связи с тем, что у многих родителей рабочий график возобновляется с 1 или 11 мая и они ждут разрешения привести в сад детей, которых оставить дома не с кем. В свою очередь они обещают строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

"Мы понимаем трудную ситуацию, в которой находится вся страна, но все же хотим получить ответы на некоторые вопросы:

1. С кем работающие родители должны оставить своих детей, если детские сады не имеют права осуществлять свою деятельность с 1 мая 2020 г.?

2. В это же время, вопреки заявлениям правительства ведутся двойные стандарты по отношению к деятельности детских образовательных учреждений разной формы собственности. Есть подтвержденная информация, что в государственных и ведомственных детских садах формируются дежурные группы для детей госслужащих (врачей, милиционеров и т. д.).

3. Сейчас остро стоит вопрос: как планировать нашу работу дальше, как помочь своим сотрудникам, как договариваться с арендодателями, с каких средств платить коммунальные услуги, налоги, социальные выплаты, кредиты в этой ситуации неопределенности, когда мы не знаем сроков возобновления работы? Наша деятельность является социальным заказом государства и единственный источник финансирования - это оплата от родителей. Мы не просим финансовой помощи от государства, все что нам сейчас необходимо - это возможность работать.

4. Учителя, педагоги и воспитатели - самая уязвимая категория и они сейчас без работы и без средств к существованию. И они пополняют армию голодных, безработных и возмущенных, готовых в любой момент выйти на митинги.

5. В Ассоциацию ежедневно поступает множество сигналов бедствия от частных ДОУ: многие просто вынуждены закрыться так как не в состоянии выполнить социальные и налоговые обязательства перед государством, своими сотрудниками, обанкротились и не имеют возможности вновь возобновить своей деятельности", - говорится в письме.

Редакция VB.KG обратилась за комментариями в Министерство образования и науки КР. В ведомстве пообещали дать ответ позже.