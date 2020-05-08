За сутки в Кыргызстане выявлены еще 11 случаев COVID-19

В Кыргызстане на 8 мая выявлено 11 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

В частности:

г.Бишкек - 5

Чуйская область - 3

Джалал-Абадская область – 3.

В том числе двое медиков - 1 в Бишкеке, 1 в Джалал-Абаде. Общее число заболевших медработников - 163.

Всего по республике были заражены 906 человек.

За сутки из стационара выписано 13 пациентов: г.Бишкек – 6, г.Ош - 6, Нарынская область - 1. Всего выздоровели по стране 650 пациентов.

Проведено исследований за последние сутки – 2081.

Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 составляет 4 112 человек. На обсервации по Кыргызстану находится 1250 человек.