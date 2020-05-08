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Аэропорт Алматы продали турецкой компании за $415 млн

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- Екатерина Улитина
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Турецкий холдинг TAV Airports Holding, совместно со своим партнером по консорциуму VPE Capital, приобрел 100% акций международного аэропорта Алматы, сообщает Интефакс-Казахстан.

- Соглашение предусматривает приобретение аэропорта за 415 млн долларов. Мы рады добавить в наш портфель аэропорт Алматы, который является важным транзитным узлом между Азией и Европой. Алматы расположен на "современном Шелковом пути", проложенном из Китая в Европу и Африку воздушным транспортом. Казахстан - самая крупная страна в регионе, как географически, так и экономически, а Алматы - самый крупный город в стране, контролирующий 20% ВВП Казахстана. Мы считаем, что в аэропорту Алматы есть значительный потенциал для роста, и, опираясь на наши обширные ноу-хау, мы будем работать над реализацией этого потенциала в полной мере, - говорится в сообщении пресс-службы холдинга.

Доля TAV Airports составит не менее 75%. Передача акций будет происходить после завершения всех юридических процедур. Аэропорт Алматы станет для турецкого холдинга 15-м аэропортом в их портфеле.


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URL: https://www.vb.kg/387908
Теги:
акции, аэропорт, Казахстан
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