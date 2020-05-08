"Пытались помочь". Антикризисный план правительства КР - лишь для отчета?

На днях правительство Кыргызстана представило второй пакет мер по поддержке отечественной экономики и бизнеса в частности.

В кабмине заявили, что на реализацию мер нашли порядка 40 млрд сомов, из которых 14 млрд - средства международных доноров. Эти деньги в определенной мере будут выдаваться предпринимателям в качестве кредита на восстановление их деятельности после карантина.

На сколько рациональна и, главное, действенна такая помощь от государства? Этот вопрос редакция VB.KG решила задать депутату Жогорку Кенеша, члену комитета по экономической и фискальной политике Дастану Бекешеву.

"Достаточно сложно определить достаточно ли этих средств для помощи бизнесу, в условиях их дефицита. Другой вопрос – кто сможет воспользоваться ими? Эта поддержка предполагает получение кредитов, хоть и льготных, но с процентами. Возможно, крупные компании смогут взять кредит или те, кто не сильно пострадал в связи с пандемией коронавируса. Но, например, сектору туризма, гостиницам, где еще в ближайшие четыре месяца не будет клиентов, как поможет займ? Или фитнес центрам и прочим? Если только перепрофилироваться. Крупные рестораны и так построены под кредит, куда еще брать... Наверное, сельское хозяйство может воспользоваться этим льготным кредитом"

К вам, наверняка, обращаются за помощью представители среднего и малого бизнеса. Что вы им советуете делать?

"Советовать легко. Я думаю, если они, действительно, хорошие предприниматели - с нуля могли поднять свой бизнес – то им не нужен совет, чтобы начать все с начала. Единственно, я говорю правду, чтобы они не сильно ждали помощи от правительства.

Понимаете, этот антикризисный план больше нужен самому правительству, чтобы был отчет. Чтобы потом, в том числе перед парламентом, отчитаться, что они что-то делали, пытались помочь экономике. Все для этого. А на самом деле, тем предпринимателям, которые сильно пострадали, эти меры не помогут.

Если бы у нас был беспроцентный кредит под зарплату, как делают в некоторых банках Европы и России, тогда это можно было бы назвать помощью".