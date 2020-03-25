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Депутат предлагает ввести в КР продуктовые карточки

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- Виктория Гунгер
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Судя по обращениям граждан, правительству уже надо готовить бесплатные продуктовые карточки. Многие без работы, без средств. А ведь ЧП только начинается. Об этом в соцсети написал депутат Дастан Бекешев.

По его словам, списки должны составляться Министерством соцразвития, исходя из получателей пособий и пенсий.

- Соцфонд будет работать только по пенсионерам. Минсоцразвития по другим гражданам. Работа будет совместной. Вчера мне не дали полноценно высказать эту мысль. Но без продуктовых карточек люди забьют на комендантские ограничения, - отметил Дастан Бекешев.


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URL: https://www.vb.kg/386469
Теги:
безработица, парламент, правительство, социальная защита, Кыргызстан, деньги, Министерство труда и соцразвития, коронавирус, Дастан Бекешев, Социальный фонд
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