Обстановка на кыргызско-таджикском участке границы относительно стабильная.

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

"Обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы в местности Чек Бактенской области на 8 ч.30 мин. 9 мая характеризуется как относительно стабильная: ночь прошла спокойно, дополнительные силы сторон, стянутые к месту инцидента, были отведены по местам постоянной дислокации", - отмечают в ведомстве.

Также в сообщении говорится, что в Баткенскую область в район инцидента выехал председатель ГПС КР полковник Уларбек Шаршеев.