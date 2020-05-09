В Кыргызстане 25 новых случаев COVID-19, из них пятеро медики

В Кыргызстане на 9 мая зарегистрировано 25 новых случаев СOVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

В том числе 5 медицинских работников:

• г.Бишкек – 1

• Джалал-Абадская область – 1

• Нарынская область – 3.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 - 231 случай, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 166 человек.

В частности:

г.Бишкек - 2

Чуйская область - 4

Нарынская область - 11

Ошская область - 3

Джалал-Абадская область - 4

Баткенская область - 1.

Так, всего по республике был зарегистрирован 931 зараженный.

В стационаре на сегодня находятся 261, из них в реанимации – 6. Выписаны – 658, умерли – 12.

Проведено исследований за последние сутки – 1462.

Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 составляет 4 214. На обсервации по Кыргызстану находится 1197 человек.