В Кыргызстане 25 новых случаев COVID-19, из них пятеро медики

В Кыргызстане на 9 мая зарегистрировано 25 новых случаев СOVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.
В том числе 5 медицинских работников:
• г.Бишкек – 1
• Джалал-Абадская область – 1
• Нарынская область – 3.
Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 - 231 случай, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 166 человек.
В частности:
г.Бишкек - 2
Чуйская область - 4
Нарынская область - 11
Ошская область - 3
Джалал-Абадская область - 4
Баткенская область - 1.
Так, всего по республике был зарегистрирован 931 зараженный.
В стационаре на сегодня находятся 261, из них в реанимации – 6. Выписаны – 658, умерли – 12.
Проведено исследований за последние сутки – 1462.
Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 составляет 4 214. На обсервации по Кыргызстану находится 1197 человек.