Мэрия пересаживает Бишкек с троллейбусов и автобусов на велосипеды

Поскольку и завтра, 11 мая, движение общественного транспорта (кроме такси) полностью приостановлено, сотрудники городского троллейбусного управления (МП "БТУ") продолжают капитальный и косметический ремонт троллейбусов.

- Прямо сейчас в мастерских троллейбусного парка идет покраска бортов, ремонт поручней и сидений. Одновременно шьются новые чехлы для сидений, - сообщила VB.KG советник мэра по информационной политике Гуля Алмамбетова.

Между тем эксклюзивно для VB.KG близкий к мэрии источник сообщил о подтексте нынешних плановых работ по благоустройству города. Предполагается, чтобы как можно больше бишкекчан получили возможность передвигаться по городу не на переполненном общественном транспорте, а на велосипедах!

По поручению мэра города Азиза Суракматова в самом разгаре строительство завершающей части кольцевой велодорожки в южной части города. В прошлом году городские службы завершили строительство велосети по проспекту Чингиза Айтматова, улицы Рысмендеева со строительством моста через реку Ала-Арча. Накануне мы начали укладывать асфальтовое покрытие под новый тротуар велодорожку по улице Рысмендеева (продолжение улицы Байтик Баатыра) между проспектами Масалиева до и Айтматова, - сообщает Гуля Алмамбетова.

В этом году началось строительство велодорожки и тротуаров – по проспектам Манаса, Чуй и улице Байтик Баатыра. Симбиоз велодорожки и тротуаров будет П-образным, общей длиной тротуаров и велодорожек 18,4 километра.

По проспекту Чуй строительство велодорожки и тротуаров, длиною в 1,8 километра полностью завершено.

По проспекту Айтматова и улице Манаса от улицы Ахунбаева до проспекта Чуй с восточной стороны будут обустроены тротуар и велодорожка, а с западной - только тротуар, общая длина 3,7 километра. Работы завершены на участке от ул. Ахунбаева до территории Шампанвинкомбината, строительство продолжается.

По улице Байтик Баатыра от пр. Чуй до улицы Ахунбаева с западной стороны улицы будет обустроены тротуар и велодорожка, с восточной - тротуар. Сейчас идут подготовительные работы, устанавливаются бордюры.

В микрорайоне "Джал" велодорожка будет Г-образной. Общая протяженность 2,2 км. Уже завершена установка бордюров, сейчас идет подготовка основания под укладку асфальта.

В разгаре и строительство велодорожки протяженностью 4,4 километра по проспекту Дэн Сяопина от улицы Алыкулова до улицы Фучика. На отрезке улиц Интергельпо и Кайназаровой завершена установка бордюров, сейчас идет подготовка грунта.

Cтроительством и благоустройством велодорожек занимаются муниципальные предприятия "Бишкекасфальтсервис", "Бишкексвет", "Бишкекзеленхоз", проекты готовит "Бишкекглавархитектура".