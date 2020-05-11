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В Кыргызстане выявлено 14 новых случаев COVID-19 за сутки

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 11 мая выявлено еще 14 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

В частности:

г.Бишкек - 6

Чуйская область - 1

Ошская область - 2

Баткенская область - 1

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область - 2.

Из них 3 медработника. Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 - 235 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 180 медработников.

Всего по республике было зарегистрировано 1016 зараженных коронавирусом. В стационаре – 316, из них в реанимации – 3. Выписаны – 688, умерли – 12.

За сутки из стационара выписано 13 пациентов: г.Бишкек – 11, Нарынская область - 2.


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URL: https://www.vb.kg/387966
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (155 материалов)
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