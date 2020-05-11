В Кыргызстане выявлено 14 новых случаев COVID-19 за сутки

В Кыргызстане на 11 мая выявлено еще 14 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

В частности:

г.Бишкек - 6

Чуйская область - 1

Ошская область - 2

Баткенская область - 1

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область - 2.

Из них 3 медработника. Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 - 235 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 180 медработников.

Всего по республике было зарегистрировано 1016 зараженных коронавирусом. В стационаре – 316, из них в реанимации – 3. Выписаны – 688, умерли – 12.

За сутки из стационара выписано 13 пациентов: г.Бишкек – 11, Нарынская область - 2.