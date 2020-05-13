В ДУМК сообщили, когда состоится Кадыр түн

В этом году Ночь предопределения (Кадыр түн) состоится с 19 на 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Кадыр тун (Ночь предопределения) - это одна из последних десяти ночей поста в месяц Орозо. В эту ночь в мечетях имамы читают лекции на религиозные темы (баяны), а также хадисы пророка Мухаммеда.

Однако, напомним, в связи с коронавирусом в мечетях Кыргызстана продолжается карантин. Поэтому верующие мусульмане должны встретить Кадыр түн дома.

Обязан ли поститься в месяц Рамадан заболевший коронавирусной инфекцией? Об этом также рассказали в ДУМК.

"Если болезнь протекает в тяжелой форме, и больной по объективным причинам не имеет никаких физических сил поститься, или же не в тяжелой, но заболевший обязан время от времени принимать лекарства в светлое время суток, то в этих случаях разрешается оставить пост, а после выздоровления следует восполнить пропущенные дни.

А если болезнь протекает в легкой форме, и больной в состоянии держать уразу, и это не навредит его здоровью, тогда ему следует поститься.

Примечание: Безусловно, необходима консультация врача, под бдительным контролем которого находится пациент с коронавирусной инфекцией, поскольку течение болезни у всех разное, а сама инфекция еще почти не изучена", - отмечают в ДУМК.