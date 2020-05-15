В Кыргызстане 29 новых случаев COVID-19. Всего - 1111 зараженных

В Кыргызстане на 15 мая зарегистрировано 29 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

В частности, зараженные выявлены в :

г.Бишкек - 6

Чуйская область - 4

г.Ош - 4

Ошская область - 1

Джалал-Абадская область - 2

Нарынская область - 11

Иссык-Кульская область - 1.

Так, всего по республике было зафиксировано 1111 зараженных коронавирусом.

За сутки из стационара выписано 10 пациентов: в г.Бишкек – 6, в Ошской области - 4.

За все время выписано с выздоровлением по стране 745 пациентов.