В Кыргызстане 29 новых случаев COVID-19. Всего - 1111 зараженных

В Кыргызстане на 15 мая зарегистрировано 29 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
В частности, зараженные выявлены в :
г.Бишкек - 6
Чуйская область - 4
г.Ош - 4
Ошская область - 1
Джалал-Абадская область - 2
Нарынская область - 11
Иссык-Кульская область - 1.
Так, всего по республике было зафиксировано 1111 зараженных коронавирусом.
За сутки из стационара выписано 10 пациентов: в г.Бишкек – 6, в Ошской области - 4.
За все время выписано с выздоровлением по стране 745 пациентов.