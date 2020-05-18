За сутки коронавирус подтвердился у 4 медработников

На 18 мая в Кыргызстане зафиксировано 1216 случаев заражения COVID-19. Выписаны всего 827, умерли 14 человек, в стационаре находятся 375 человек, из них в реанимации – 6. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Из числа выявленных зараженных за сутки - 4 медицинских работника. Всего медиков с диагнозом COVID-19 составляет 255 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 212 медработник, за сутки - 8.

Проведено исследований за последние сутки – 1669.

Количество контактных лиц с лабораторно-подтвержденными больными covid-19 – 6050.

На обсервации по Кыргызстану находится 2236 человек.