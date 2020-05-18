Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

За сутки коронавирус подтвердился у 4 медработников

101  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На 18 мая в Кыргызстане зафиксировано 1216 случаев заражения COVID-19. Выписаны всего 827, умерли 14 человек, в стационаре находятся 375 человек, из них в реанимации – 6. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Из числа выявленных зараженных за сутки - 4 медицинских работника. Всего медиков с диагнозом COVID-19 составляет 255 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 212 медработник, за сутки - 8.

Проведено исследований за последние сутки – 1669.

Количество контактных лиц с лабораторно-подтвержденными больными covid-19 – 6050.

На обсервации по Кыргызстану находится 2236 человек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388106
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (170 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  