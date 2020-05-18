В Бишкеке в День матери родился 61 малыш, в том числе одна тройня

В Бишкеке в День матери родился 61 малыш. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Вчера, 17 мая, бишкекчане поздравляли своих мам и бабушек с днем матерей. А кто-то в этот день ощутил в первый или очередной раз каково это стать мамой. В этот день в родильных домах Бишкека родился 61 новорожденный, из них 29 мальчиков и 32 девочки", - говорится в сообщении.

А в роддоме №1 на свет появилась тройня. У 47-летней горожанки Ж. Ганиевой на 36-й неделе беременности родились мальчик весом 2,4 кг и две девочки по 2,2 кг.

Состояние мамы и малышей удовлетворительное, они находятся под круглосуточным наблюдением акушер-гинекологов и неонатологов.

"Мы поздравляем новоявленных родителей с столь прекрасным событием в ваших семьях! Желаем крепкого здоровья, мамам скорейшего восстановления и пусть все детишки растут здоровыми и счастливыми на радость родителям!", - пишут в муниципалитете.

Фото иллюстративное