Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Бишкеке в День матери родился 61 малыш, в том числе одна тройня

183  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке в День матери родился 61 малыш. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Вчера, 17 мая, бишкекчане поздравляли своих мам и бабушек с днем матерей. А кто-то в этот день ощутил в первый или очередной раз каково это стать мамой. В этот день в родильных домах Бишкека родился 61 новорожденный, из них 29 мальчиков и 32 девочки", - говорится в сообщении.

А в роддоме №1 на свет появилась тройня. У 47-летней горожанки Ж. Ганиевой на 36-й неделе беременности родились мальчик весом 2,4 кг и две девочки по 2,2 кг.

Состояние мамы и малышей удовлетворительное, они находятся под круглосуточным наблюдением акушер-гинекологов и неонатологов.

"Мы поздравляем новоявленных родителей с столь прекрасным событием в ваших семьях! Желаем крепкого здоровья, мамам скорейшего восстановления и пусть все детишки растут здоровыми и счастливыми на радость родителям!", - пишут в муниципалитете.

Фото иллюстративное


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388112
Теги:
новорожденный, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  