Юлия Алексеева: Я счастлива, что 7 моих детей живут в стране добрых людей!

Специально для VB.KG награжденная высшим материнским орденом "Баатыр эне" домохозяйка из Токмака Юлия Алексеева рассказала о своей семье и о "совершенно неожиданной" для нее процедуре награждения президентом Сооронбаев Жээнбековым в бишкекском "Белом доме".

Юлия Васильевна, в разгар нынешней коронавирусной ситуации в субботу вас вдруг пригласили на седьмой этаж. Всего ко Дню матери стали Матерями-героинями больше тысячи кыргызстанок, но пригласили только пятерых. Вы из Токмака, Гулбарчын Маматали кызы из Бишкека, Дилбар Пардабаева из Аламудунского района, Альфия Закирова из Сокулукского района, Динара Султанмуратова из Бакай-Аты. Провокационно-наивный вопрос: неужели вы все сами попросились?

- Конечно, никто не напрашивался. Выбрали почему-то нас, и слава Богу! Я лично совершенно не ожидала такого. Думала: вот кончится когда-нибудь чрезвычайная ситуация, тогда пригласят в нашу токмакскую мэрию и вручат орден тихо-мирно. Вроде как не до особой торжественности. А тут такое! Очень прошу: опубликуйте мою и всех награжденных женщин искреннюю благодарность президенту! Такое не забывается.

Вы, все пятеро награжденных, выглядите на фотографиях и видео президентской пресс-службы словно только что из салона красоты. Не похоже, что на перекладных добирались.

- Вот именно! Тоже настоящее чудо. Сотрудница нашей мэрии, Гульбайра Аманкулова, очень помогла мне с оформлением большого количества документов, которые потребовались для награждения. И в день награждения сопровождала меня из Токмака до "Белого дома" и обратно. Что называется, из рук в руки. На крутой служебной машине нашего мэра Амангельдиева Данияра Джолдошевича приехали из Токмака в Бишкек и обратно!

-Приехали вы с уважаемой Гульбайрой, естественно, заблаговременно и…

- …И у нас было несколько минут полюбоваться на роскошные клумбы перед "Белым домом". Cказочная красота у цветочных композиций с национальным орнаментом.

Без масок вас в "БД" не пустили?

- Масок у нас никто и не спрашивал. При входе предложили свои - новенькие, плотные, опрятные. Но при протокольной фотосъемке президент Жээнбеков дал своей пресс-службе команду – нет, женщины снимут маски, это съемка для их мужей и детей!

Давайте и [b][b]VB.KG[/b] расскажем о вашем муже и детях. Ваш муж Сергей по профессии сварщик. Старший сын Андрей служит в МЧС. Чем там занимается?[/b]

- Насколько я понимаю, его подразделение базируется в селе Садовом Московского района. Зона ответственности – западная часть Чуйской области.

-Еще у вас, далее по старшинству, Анастасия 2006 года рождения, Анна 2007-го, Алексей 2009-го, Арина 2013-го. Дальше идут имена на "С": Сергей 2016-го и Семен 2019-го. Следующих детей как назовете?

- Нет, врачи больше не рекомендуют. Семен когда родился, пришлось мне делать кесарево сечение. Все дети наши любимые, дорогие, дружные!

А с соседскими детьми они тоже дружат? Квартальная и соседи дали вашей семье характеристики "типа просто блеск".

- Очень дружат. Улица наша, Саадаева, очень дружная, объединяет людей разных национальностей: кыргызы, русские, турки, дунгане и так далее.

Свой дом и участок, судя по телерепортажам, очень здорово обихаживаете?

- Все правильно, обихаживаем. Только дом наш не свой, съемное жилье. Но мы всегда, когда снимаем жилье, обихаживаем как свое, благоустраиваем по максимуму. И хозяева тоже всегда идут нам навстречу. Всегда вокруг нас много добрых людей… Ой, извините, не могу больше телефон занимать. Ребятам надо домашние задания получать и отправлять.

Почему не по ноутбуку?

- Потому что он один на всю семью у нас. И вообще не наш – опять же добрые люди во временное пользование дали.

Что хотите сказать в заключение, уважаемая Юлия?

- Что у меня замечательный муж Алексеев Сергей Владимирович, кормилец, заботливый любящий, лучший папа для детей, всегда находит время пообщаться и поиграть с детьми, хотя устает на работе. Он сварщик по образованию, открывает свое дело. В дальнейшем хочет приглашать детей из интерната для обучения сварочному делу.

Вы верующие?

- Мы ходим в церковь, Храм Божий, у нас в Токмаке, на трассе возле автовокзала. Наша церковь очень дружная, как семья. Участвуем в жизни города, посещаем больных, проводим спортивные соревнования для детей. А сейчас, во время карантина, помогаем продуктовыми пакетами нуждающимся, несем людям надежду.

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Сотрудница Токмакской мэрии Гульбайра Аманкулова сообщила VB.KG, что муниципалитет продолжит помогать семье Алексеевых. Матери-героини в мэрии на особом учете.