За сутки коронавирус выявлен у 9 медработников в Нарынской области

Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 9 случаев. Все они выявлены в Нарынской области. Об этом на брифинге 20 мая сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Он также отметил, что за сутки из стационаров республики выписалось 6 медиков.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 266 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 221.

Проведено исследований за последние сутки – 1 946.

Количество контактных лиц с лабораторно-подтвержденными больными covid-19 – 6 280.

На обсервации по Кыргызстану находится 2 175 человек

На 20 мая в Кыргызстане зафиксировано 1270 случаев заражения COVID-19.

В стационаре – 346, из них в реанимации – 5, выписаны – 910, умерли – 14.