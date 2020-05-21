В Кыргызстане еще 43 человека заразились COVID-19. Всего - 1313 случаев

В Кыргызстане на 21 мая зарегистрировано 43 новых случая COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Зараженные выявлены:

г. Бишкек - 22 + 1 среди прибывших из Санкт-Петербурга

г.Ош - 5

Чуйская область - 1

Ошская область - 4

Нарынская область - 8

Баткенская область - 2.

Так, всего по республике было зафиксировано 1313 подтвержденных случаев коронавируса.

За сутки из стационара выписано 19 пациентов:

г.Бишкек – 8

Ошская область - 5

Джалал-Абадская область - 4

Баткенская область - 2.

Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 929 пациентов.