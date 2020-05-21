В Кыргызстане еще 43 человека заразились COVID-19. Всего - 1313 случаев

В Кыргызстане на 21 мая зарегистрировано 43 новых случая COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
Зараженные выявлены:
г. Бишкек - 22 + 1 среди прибывших из Санкт-Петербурга
г.Ош - 5
Чуйская область - 1
Ошская область - 4
Нарынская область - 8
Баткенская область - 2.
Так, всего по республике было зафиксировано 1313 подтвержденных случаев коронавируса.
За сутки из стационара выписано 19 пациентов:
г.Бишкек – 8
Ошская область - 5
Джалал-Абадская область - 4
Баткенская область - 2.
Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 929 пациентов.