Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Кыргызстане еще 43 человека заразились COVID-19. Всего - 1313 случаев

505  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане на 21 мая зарегистрировано 43 новых случая COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Зараженные выявлены:

г. Бишкек - 22 + 1 среди прибывших из Санкт-Петербурга

г.Ош - 5

Чуйская область - 1

Ошская область - 4

Нарынская область - 8

Баткенская область - 2.

Так, всего по республике было зафиксировано 1313 подтвержденных случаев коронавируса.

За сутки из стационара выписано 19 пациентов:

г.Бишкек – 8

Ошская область - 5

Джалал-Абадская область - 4

Баткенская область - 2.

Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 929 пациентов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388217
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (183 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  