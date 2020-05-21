Дети, медики, сотрудники ГРС, МВД - новые случаи заражения COVID-19

Среди новых 43-х случаев COVID-19 четырнадцать выявлено в детском отделении Национального центра онкологии и гематологии. Об этом на брифинге 21 мая сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

В Наццентр онкологии и гематологии произошел занос вируса. Были обследованы 12 человек. Зараженные выявлены среди - 1 врач, 2 медсестры, 3 мамы и 8 детей, которые находятся в отделении на лечении. Источник инфекции предварительно установлен. Организован весь комплекс эпидмероприятий. Детей, получающих там медпомощь, перевести в другой стационар не представляется возможным. В отделении организован обсерватор и отдельные палаты для лечения больных. Медработники будут переведены в инфекционное отделение. Ситуация под контролем Минздрава", - рассказал Усенбаев.

Также он отметил, что массовое заражение произошло в Нарыне среди сотрудников ГРС.

"Коронавирус выявлен у 6 сотрудников ГРС. Они госпитализированы", - сказал главный санитарный врач.

Еще два случая подтвердились у сотрудников МВД. За минувшие сутки у курсанта, прибывшего из Санкт-Петербурга, выявили коронавирус.

Кроме того, шесть зараженных - это водители-дальнобойщики. ПЦР-тесты они сдают сразу при переходе через границу.

Также 12 новых случаев- это прибывшие из России, в том числе лица, которые сопровождают груз-200, то есть тела погибших.

На 21 мая в Кыргызстане зафиксировано 1313 случаев заражения COVID-19.

В стационаре – 370, из них в реанимации – 5

Выписаны – 929

Умерли – 14.

Проведено исследований за последние сутки – 1 894.

Количество контактных лиц с лабораторно-подтвержденными больными covid-19 – 6 435. На обсервации по Кыргызстану находится 1 902 человек.