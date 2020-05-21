Требуем отставки генпрокурора! Карамушкина выразила недоверие Джамшитову

Депутат ЖК Ирина Карамушкина выразила недоверие генеральному прокурору Октурбеку Джамшитову и потребовала его отставки. Об этом она заявила сегодня, 21 мая, в ходе заседания парламента.

- 2019 год в истории Кыргызстана запомнится как год расправы над оппонентами, которые критиковали власть. Это не является преступлением. И дело не в Атамбаеве, а в том как расправились с ним, спровоцировали и устранили, исполняя политический заказ власти. Я и мои избиратели выражаем недоверие и требуем отставки генерального прокурора Октурбека Джамшитова, - сказала Ирина Карамушкина.

При этом она отметила, что Кыргызстан единственная страна в мире, где депутат, находясь под следствием по двум тяжелым статьям уголовного кодекса, сохраняет мандат и может открыто выражать свою позицию.

Октурбек Джамшитов в ответ на выступление Ирины Карамушкины ответил, что в расследовании по кой-ташскому делу нет политической подоплеки.

- Если бы в свое время Алмазбек Атамбаев соблюдал закон и явился на допрос, не пришлось бы посылать в его дом бойцов "Альфа". Теперь вы манипулируете фактами. У прокуратуры имеется достаточно доказательств, что ваша организованная группа совершила преступления и мы готовы предоставить эти доказательства в суде, - сказал Джамшитов.

Напомним, вечером 7 августа в резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева была проведена спецоперация по принудительному приводу на допрос бывшего президента. Атамбаев успел укрыться в доме от силовиков, а спецназ встретил сопротивление со стороны собравшихся в резиденции сторонников экс-президента. Операция закончилась провалом. Часть бойцов успели покинуть территорию дома, других захватили в заложники. Был убит командир отряда Усенбек Ниязбеков, глава ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов получил тяжелую травму головы. Задержать Алмазбека Атамбаева удалось лишь на следующий день в ходе другой операции. Бывший президент был окружен и сдался властям. С тех пор он содержится в СИЗО ГКНБ. Его самого и сторонников, в том числе Ирину Карамушкину, обвиняют в совершении ряда особо тяжких преступлений в ходе штурма в Кой-Таше.