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Мигрантов могут начать распределять по регионам России

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- Евгений Денисенко
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Правительство России может заняться распределением квоты на проживание мигрантов в регионах страны. Соответствующий законопроект уже подготовлен кабмином РФ.

Отмечается, что по действующему законодательству иностранные граждане получают разрешения на временное проживание в России в пределах ежегодно установленной правительством квоты. Она определяется на основе предложений регионов и демографической ситуации в субъектах и их возможностей по размещению мигрантов. Однако порядок распределения квоты в законе не предусмотрен.

Теперь предлагается внести соответствующую поправку в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ". Согласно ей, квота на выдачу иностранцам и лицам без гражданства разрешений на проживание в России будет распределяться специальными комиссиями. Они станут формироваться в регионах согласно определяемому правительством порядку.

В кабинете министров РФ полагают, что такой подход позволит распределять данную квоту с учётом миграционной обстановки в том или ином субъекте федерации и оснований для отказа в выдаче мигранту разрешения на временное проживание. Предполагается, что законопроект вступит в силу через 90 дней после его принятия в связи с необходимостью принятия сопутствующих нормативных актов.

Как рассказали в Общероссийском Кыргызском конгрессе, сегодня уже в большинстве регионов РФ существуют кыргызские диаспоры и действуют отделения этого конгресса. Главными целями их названо помощь в решении проблем, возникающих перед соотечественниками – трудовыми мигрантами, студентами и иными гражданами, содействие развитию кыргызско-росийского многостороннего сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/388233
Теги:
миграция, Россия, Кыргызстан
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Сюжет: Мигранты в России (17 материалов)
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