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Турдукулов: Сыновья Атамбаева подрывают основу СДПК

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- Бакыт Басарбек
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Между членом политсовета СДПК Кундуз Жолдубаевой и сыновьями бывшего президента Алмазбека Атамбаева произошел конфликт. Об этом пишет газета "Азия Ньюс".

Эту же информацию редакции VB.KG частично подтвердил и другой член Политсовета партии Адиль Турдукулов.

По его словам, сыновья Атамбаева, как минимум, нарушают устав партии.

- Я только хочу высказать исключительно свое мнение, как член Политсовета партии. Вызывает сожаление, что дети Атамбаева Сеид и Кадыр несмотря на то, что они не являются членами Политсовета от имени СДПК распространяют заявления и проводят мероприятия. При этом не согласовывают свои действия с Политсоветом партии. Я думаю, что это неправильно и в скором времени мы должны будем обязательно поднять этот вопрос. Как минимум, это нарушает устав партии, существует Политсовет, из которого никто формально пока не выходил. Лично у меня это вызывает недоумение. Честно говоря, я ждал до определенного момента, думая, что какая-то работа будет вестись. А получается двусмысленная ситуация, вроде ты находишься в руководящем органе партии, а узнаешь все новости СДПК из соцсетей или от детей Атамбаева. К сожалению, с их стороны - это такой неполитический подход, который вместо того, чтобы объединять, наоборот, подрывает основу самой партии, что не выгодно ни самому Атамбаеву, ни рядовым членам партии, - высказал свою точку зрения Адиль Турдукулов.


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URL: https://www.vb.kg/388237
Теги:
Адиль Турдукулов, Алмазбек Атамбаев, СДПК, Кыргызстан, семья
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Комментарии
14
21.05.2020, 16:26

Да они плевать хотели на сдпк, им лишь бы обмануть народ

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Н
21.05.2020, 17:17

Такие как Атамбаева, ни подпускай их даже на метр к политике, папинкин сыновья

0
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