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Нашим на заметку: Олигарх Алишер Усманов оказал помощь землякам с РУз

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- Виктория Гунгер
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Узбекский миллиардер Алишер Усманов выделил 1,5 млн долларов нуждающимся в Намангане и Андижане. Олигарх родом из этих мест, пишет СМИ РУз.

Как отмечается, 12,5 миллиарда сумов или 1,2 млн долларов получили 3 тысячи семей в Намангане, 1 тысяча – в Чустском районе и 997 – в Наманганском районе Узбекистана. Помощь получили семьи, оставшиеся без кормильца и люди с инвалидностью.

- Усманов также выделил 2,5 миллиарда сумов или 250 тысячи долларов для 1000 малообеспеченных семей из 48 махаллей Мархаматского района Андижанской области, - пишут узбекские СМИ.

Стоит напомнить, что олигарх выделял 15 миллионов долларов и пострадавшим от наводнения на Сардобинской плотине.

аль, что олигархи Кыргызстана не столь щедры и отзывчивы к своему народу. У нас подобные жесты, пожалуй, единичны в кризисных ситуациях. То ли дело – предвыборный процесс…


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URL: https://www.vb.kg/388254
Теги:
гуманитарная помощь, Узбекистан, эпидемия, деньги, Помощь, коронавирус, карантин
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