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Близких родственников госслужащих будут проверять тщательней

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- Виктория Гунгер
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Перечень оснований для проверки декларации государственных и муниципальных служащих расширился с двух до восьми. Среди них – совершение сделки на сумму более 2 миллионов сомов ими или их близкими родственниками. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

Как уточняется, правительство на следующей неделе отправит в ЖК законопроект "О декларировании имущества государственных и муниципальных служащих".

- Существенным нововведением проекта закона является основание для проверки их декларации при получении сведений о приобретении имущества на сумму большее 2 миллионов сомов. А также наличие этой суммы, как на счетах, так и в наличной форме. В этом случае будет проверяться доход служащего за три года. К тому же, декларированию подвергнется не только имущество, которое зарегистрировано и находится в собственности служащего, но и то имущество, которое фактически используется им или его близкими родственниками. Поводом для проверки станет и неверная информация в поданной декларации. Это делается в рамках активизации борьбы с коррупцией, - отметил Асрандиев.


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URL: https://www.vb.kg/388278
Теги:
декларация, правительство, Налоговый кодекс, Кыргызстан, деньги, Эркин Асрандиев, Минэкономики
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