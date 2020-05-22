Близких родственников госслужащих будут проверять тщательней

Перечень оснований для проверки декларации государственных и муниципальных служащих расширился с двух до восьми. Среди них – совершение сделки на сумму более 2 миллионов сомов ими или их близкими родственниками. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

Как уточняется, правительство на следующей неделе отправит в ЖК законопроект "О декларировании имущества государственных и муниципальных служащих".

- Существенным нововведением проекта закона является основание для проверки их декларации при получении сведений о приобретении имущества на сумму большее 2 миллионов сомов. А также наличие этой суммы, как на счетах, так и в наличной форме. В этом случае будет проверяться доход служащего за три года. К тому же, декларированию подвергнется не только имущество, которое зарегистрировано и находится в собственности служащего, но и то имущество, которое фактически используется им или его близкими родственниками. Поводом для проверки станет и неверная информация в поданной декларации. Это делается в рамках активизации борьбы с коррупцией, - отметил Асрандиев.