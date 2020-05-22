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В КР повысят платежи за золотую руду и введут акциз на нефтепродукты

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- Виктория Гунгер
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Дефицит бюджета планируют снизить за счет повышения платежей за руду и концентраты для золотодобывающих компаний, а также введения акциза на нефтесодержащую продукцию. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

Относительно нефтепродуктов, на сегодня существует ситуация, когда в КР импортируются некоторые нефтесодержащие продукты, которые в последствии перерабатывают в бензин, отметил вице-премьер.

- Это касается и бензина, который ввозится под видом нефтесодержащей продукции в обход налогов. Поэтому, введением акцизов мы решим сразу две проблемы, - подчеркнул Асрандиев.


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URL: https://www.vb.kg/388280
Теги:
бюджет, ГСМ, золото, правительство, Кыргызстан, деньги, дефицит, Эркин Асрандиев
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