В КР повысят платежи за золотую руду и введут акциз на нефтепродукты

Дефицит бюджета планируют снизить за счет повышения платежей за руду и концентраты для золотодобывающих компаний, а также введения акциза на нефтесодержащую продукцию. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

Относительно нефтепродуктов, на сегодня существует ситуация, когда в КР импортируются некоторые нефтесодержащие продукты, которые в последствии перерабатывают в бензин, отметил вице-премьер.

- Это касается и бензина, который ввозится под видом нефтесодержащей продукции в обход налогов. Поэтому, введением акцизов мы решим сразу две проблемы, - подчеркнул Асрандиев.