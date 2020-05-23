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Коррупционный скандал с радиочастотами. ГСБЭП расследует еще одно дело

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- Екатерина Улитина
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Должностные лица Государственного агентства связи стали фигурантами уголовного дела, связанного с продлением лицензии ОсОО "Айтел" на использование радиочастотного спектра. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями.

"Во исполнение поручения руководства правительства Кыргызской Республики, ГСБЭП осуществляется досудебное производство зарегистрированное в ЕРПП по статье 320 ч.2 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, в отношении должностных лиц Государственного агентства связи при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики по факту незаконного продления лицензии ОсОО "Айтел", выданной на деятельность по использованию радиочастотного спектра для эксплуатации систем широкополосного доступа", - говорится в сообщенеии ГСБЭП.

В настоящее время, в рамках досудебного производства устанавливается причинённый ущерб государственному бюджету. Досудебное производство находится на особом контроле.

Напомним, ранее сотрудники АКС ГКНБ задержали экс-директора Госагентства связи Наталью Черногубову, а также двух сотрудников ГКНБ по делу о продаже радиочастот. По данным следствия, должностные лица незаконно переоформили лицензию на использование радиочастот с кабельного телевидения на 4-G интернет.

Депутат Жанар Акаев на заседании Жогорку Кенеша высказал подозрения, что премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев имеет отношение к данному делу. Глава правительства ответил, что депутат дезинформирует общественность и попросил дождаться результатов следствия.


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URL: https://www.vb.kg/388303
Теги:
Госагентство связи, коррупция, правительство, ГСБЭП, Жанарбек Акаев, Кыргызстан, уголовное дело, Мухаммедкалый Абылгазиев
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