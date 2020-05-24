Дайте работать! Сотрудники детсадов готовы выйти на акцию протеста

Сотрудники детских садов и родители дошкольников предупредили о возможной спонтанной акции против решения не открывать дошкольные учреждения. Ассоциация детских образовательных организаций обратилась к открытым письмом к правительству, Жогорку Кенешу и президенту.

Сотрудники образовательных организаций считают непоследовательными и неразумными решения властей позволить работать Центрам обслуживания населения и другим организациям, где одновременно собираются сотни человек, но запрещать работу частных детских садов, в которых находится около 50 человек.

Из-за запрета на работу страдают не только владельцы детских садов, но и родители, которые не могут выйти на работу и лишаются заработка или вынуждено отдают своих детей на день нелегальным няням. Те собирают группы из 10-15 детей, за соблюдением санитарных норм в таких подпольных садах никто не следит.

- Многие частные ДОО, вопреки запрету, возобновляют свою деятельность с 1 июня и любое применение штрафных санкций и препятствие работе со стороны госорганов будет расцениваться, как действия против конституционных прав и руководство к акциям протеста.

Доведенные действиями правительства до стресса и отчаяния родители и сотрудники садов, в случае продолжения губительных постановлений правительства в ограничении деятельности частных ДОО, в знак протеста готовы выйти со своими детьми к зданию правительства. Эта акция не будет организованной, она будет спонтанной и спровоцирует ее нерешительное руководство страной., - говорится в обращении Ассоциации.

Текст обращения Ассоциации детских образовательных организаций

Ассоциация детских образовательных организаций объединяет 54 негосударственные образовательные организации: ясли-сады, образовательные центры и школы Кыргызстана. Ассоциация создана в 2015 году.

Это наше 3-е обращение, которое мы не можем назвать письмом – это требование от всего сообщества частного образовательного сектора!

На предыдущее письмо от 7 мая 2020 года о возможности функционирования частных детских садов и центров мы получились отписку от санитарно-эпидемиологической станции г. Бишкек с формулировкой о невозможности функционирования частных дошкольных образовательных организаций. Сегодня 21 мая. Сколько по протоколу времени отводится на ответы на заявления граждан?

Мы - не мигранты, прибывшие с Соль Илецка, которых после бунта и закидывания камнями правоохранительных органов, отправили домой.

Мы, все еще ищем цивилизованные формы обращений.

Так вот, после информации, что организации в сфере дошкольного образования не имеют права осуществлять свою деятельность и вошли в список запрещённых в условиях поэтапного возобновления экономической деятельности, мы вновь требуем нас услышать:

1. С 1 мая, затем с 11 мая, а теперь и с 25 мая, практически все люди выходят на работу. Детей оставить некому. Их везут на работу, в магазины, рынки, офисы, отдают подпольным нянькам, собирая группы по 10-15 детей без соблюдения каких либо санитарных норм, чем реально подвергают детей опасности заражения. У родителей нет выбора – им надо зарабатывать на жизнь. Многие родители просто продляют отпуска без содержания, так как детей некуда оставить.

2. Признайте тот факт, что в настоящее время после двухмесячного заключения в стенах дома, во дворах наблюдаются массовые скопления детей разных возрастов и взрослых, совместные прогулки по улицам, рынкам и торговым центрам, без масок и дистанций. И вы не способны контролировать этот процесс. Неконтролируемые, неорганизованные и небезопасные скопления, подпольная деятельность надомных групп и контакты детей продолжатся и увеличат риски распространения вируса.

3. Министерство образования издало приказ 04-2/2344 от 20 мая 2020 года, о временном приостановлении работы государственных и муниципальных дошкольных и внешкольных образовательных организаций, которых РЕКОМЕНДУЕТ НАПРАВИТЬ В УДЛИНЕННЫЕ ОТПУСКА с 1 июня по статье 170 второй абзац, которая звучит следующим образом: "При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по причинам, не зависящим от работодателя и работника, за работником сохраняется не менее 2/3 тарифной ставки (оклада)". Получается, что частный сектор образования, по вине государства не может обеспечить выполнение норм труда, и мы ТРЕБУЕМ, чтобы действие приказа распространялось и на частное образование и его работников и государство обеспечило педагогов и технический персонал частных детских садов удлиненным отпуском с выплатой 2/3 оклада. Или педагоги частных образовательных учреждений не являются гражданами Кыргызстана? Или частные детские учреждения не закрывают брешь в обеспечении охвата детей дошкольным образованием? Или мы не являемся исполнителями социальной политики государства?

4. Но, мы уверены, что этого не произойдет! Государство у нас бедное! Тогда позвольте нам самим начать работать, чтобы обеспечить свой персонал работой, едой и оплатой за съемное жилье и помочь матерям одиночкам, которые работают в наших садах!

5. Вы не поддержали бизнес, не предоставили никаких льгот для сохранения. Вы обанкротили многие учреждения и не только образовательные! Пообещали отсрочку по налогам, а налоговые держат наготове постановления правительства, где сказано, что если ты заранее оплатил налоги за апрель, то получишь перерасчет, в противном случае нет. Это лазейка для бдительного государства и нерасторопных бизнесменов и предпринимателей, которые не предполагали такой прыткости в защите государственных интересов по сбору налогов в это форс-мажорное время. И опять частник остался один на один. Где государственная поддержка, казну которого, он пополняет налоговыми выплатами?

6. Учителя, педагоги и воспитатели - самая уязвимая категория населения. Она еще и законопослушна. Но сегодня они и уже и учредители этих садов пополняют армию безработных и возмущенных, готовых в любой момент выйти на митинги.

7. Власть демонстрирует свою некомпетентность и безответственность, не предоставив никаких антикризисных мер. И мы до сих пор не получили официального ответа от Правительства, Жогорку Кенеша и Министерства образования КР. Нам не нужны отписки исполнителей, которые не имеют права решающего голоса!

8. Почему не учитывается практика России и соседних государств, где детские сады уже работают, соблюдая санитарные нормы. Где государство уже начало выплаты по социальной поддержке населению? Почему не руководствуются данными ВОЗ, что дети дошкольного возраста практически не участвуют в распространении вируса.

В ответе ГСЭН г.Бишкек на ранее отправленные ассоциацией письма говориться, что "из за приспособленности помещений в частных детских садах, нарушениях групповой изоляции и недостаточного набора помещений имеются риски заражения короновирусной инфекцией", в то время, как на "допускаемых" площадях государственных садов, где в одной группе минимум 60 детей, где дети спят по трое в кроватке, о повальном педикулезе, и массовых ОРВИ и с сокращением ставки медработника. При этом в частном детском саду всего до 50 детей на весь сад! Давайте будем честны в оценках и фактах!

Дайте подробный ответ на абсурдные разрешения деятельности ЦОНов, Торгово-развлекательных Центров, рынков, саун, ресторанов, кафе, точек общепита и т.д.! Туда ведь сейчас ринутся родители с ДЕТЬМИ. Только здесь как мы понимаем, вы ответственность отдаете родителям. И вас не интересует санитарно - эпидемиологическая ситуация? Дайте оценку соблюдения там санитарных норм и требований? Дайте гарантию, что будет соблюдаться санитарные требования в общественном транспорте и там граждане не заразятся!? Здесь ответственность каждого. И только там, где государство должно взять ответственность на себя – нет ответственности. Лучше перестраховаться. Но вы же понимаете, что вирус будет и есть и с ним надо научиться жить!

9. Частные детские сады осознают необходимость наличия средств санитарного контроля и дезинфекционных средств. Мы соблюдали все санитарные нормы и требования и до этого, и смеем заявить, что частные детские сады являются объектами со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

В связи с вышеизложенным мы требуем:

1. В срочном порядке пересмотреть возможность функционирования детских дошкольных образовательных организаций и включить частные ДОО в перечень видов разрешенной экономической деятельности с 1 июня. Дети дошкольного возраста не могут оставаться дома самостоятельно. Это опасно после 2-х месячной изоляции, они нуждаются в присмотре, уходе, питании и социализации.

2. Выделить социальную значимость частного дошкольного сектора образования и функциональность в возобновлении экономической деятельности.

3. Организовать социальные выплаты сотрудникам частных ДОУ, потому как они тоже являются законопослушными налогоплательщиками и имеют конституционное право получать поддержку от государства.

4. Предоставить реальные меры поддержки для бизнеса: льготный период налогооблажения по подоходному налогу и социальным выплатам; снижение ставки коммунальных расходов с промышленного тарифа, на тариф для населения; льготное субсидирование для восстановления деятельности организации.

А так же ставим вас в известность что:

1. Есть частные ДОО, которые, несмотря на ограничения и предусмотренные штрафы за нарушения, выходят работать с 25 мая. И это не непослушание, это безысходность, в которую загнали малый и средний бизнес!

2. Многие частные ДОО, вопреки запрету, возобновляют свою деятельность с 1 июня и любое применение штрафных санкций и препятствие работе со стороны госорганов будет расцениваться, как действия против конституционных прав и руководство к акциям протеста.

3. Доведенные действиями правительства до стресса и отчаяния родители и сотрудники садов, в случае продолжения губительных постановлений правительства в ограничении деятельности частных ДОО, в знак протеста готовы выйти со своими детьми к зданию правительства. Эта акция не будет организованной, она будет спонтанной и спровоцирует ее нерешительное руководство страной.

4. Своим молчанием и нерешительностью, вы еще раз говорите нам, что государство не способно заботится о своих гражданах и оставило их на выживание!