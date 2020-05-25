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В Кыргызстане 30 новых случаев заражения COVID-19

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 25 мая зарегистрировано 30 новых случаев СOVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

В частности, зараженные выявлены:

г.Бишкек - 9 + 8 среди прибывших из Санкт-Петербурга

Чуйская область - 1

Нарынская область - 5

Ош шаары - 3

Ошская область - 1

Джалал-Абадская область - 2

Баткенская область - 1.

Всего по республике было зафиксировано 1433 зараженных коронавирусом.

За сутки из стационара выписано 12 пациентов:

г.Бишкек – 6

Джалал-Абадская область – 1

Нарынская область – 2

Ошская область – 3

Всего по стране с выздоровлением выписано 992 пациентов.


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URL: https://www.vb.kg/388328
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (193 материалов)
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