В Кыргызстане 30 новых случаев заражения COVID-19

В Кыргызстане на 25 мая зарегистрировано 30 новых случаев СOVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

В частности, зараженные выявлены:

г.Бишкек - 9 + 8 среди прибывших из Санкт-Петербурга

Чуйская область - 1

Нарынская область - 5

Ош шаары - 3

Ошская область - 1

Джалал-Абадская область - 2

Баткенская область - 1.

Всего по республике было зафиксировано 1433 зараженных коронавирусом.

За сутки из стационара выписано 12 пациентов:

г.Бишкек – 6

Джалал-Абадская область – 1

Нарынская область – 2

Ошская область – 3

Всего по стране с выздоровлением выписано 992 пациентов.