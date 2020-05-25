В Кыргызстане 30 новых случаев заражения COVID-19

В Кыргызстане на 25 мая зарегистрировано 30 новых случаев СOVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
В частности, зараженные выявлены:
г.Бишкек - 9 + 8 среди прибывших из Санкт-Петербурга
Чуйская область - 1
Нарынская область - 5
Ош шаары - 3
Ошская область - 1
Джалал-Абадская область - 2
Баткенская область - 1.
Всего по республике было зафиксировано 1433 зараженных коронавирусом.
За сутки из стационара выписано 12 пациентов:
г.Бишкек – 6
Джалал-Абадская область – 1
Нарынская область – 2
Ошская область – 3
Всего по стране с выздоровлением выписано 992 пациентов.