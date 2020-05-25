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За сутки скончались двое человек с диагнозом COVID-19

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- Оксана Гут
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За прошедшие сутки в Кыргызстане зарегистрировано 2 летальных случая пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом на брифинге 25 мая сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Один случай зафиксирован в Республиканской клинической инфекционной больнице (Мукар Чолпонбаев - ему было 70 лет). А второй случай – в объединенной территориальной больнице Жайыльского района (мужчине было 67 лет).

За все время погибло 16 человек с диагнозом коронавирус.

Проведено исследований за последние сутки – 1 294.

Количество контактных лиц с лабораторно-подтвержденными больными covid-19 – 6 841.

В обсервации по Кыргызстану находится 2 307 человек.


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URL: https://www.vb.kg/388330
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (195 материалов)
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