За сутки скончались двое человек с диагнозом COVID-19

За прошедшие сутки в Кыргызстане зарегистрировано 2 летальных случая пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом на брифинге 25 мая сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Один случай зафиксирован в Республиканской клинической инфекционной больнице (Мукар Чолпонбаев - ему было 70 лет). А второй случай – в объединенной территориальной больнице Жайыльского района (мужчине было 67 лет).

За все время погибло 16 человек с диагнозом коронавирус.

Проведено исследований за последние сутки – 1 294.

Количество контактных лиц с лабораторно-подтвержденными больными covid-19 – 6 841.

В обсервации по Кыргызстану находится 2 307 человек.