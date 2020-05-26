Штаб: К гражданам без масок в общественных местах будут приниматься меры

По отношению к гражданам, не использующим маски в общественных местах и на транспорте, будут приниматься меры в рамках действующего законодательства. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов на заседании Республиканского оперативного штаба, прошедшего 25 мая.

Боронов особо отметил важность усиления ответственности сотрудников служб безопасности торговых центров и магазинов по надзору за соблюдением санитарных норм со стороны клиентов и персонала.

"25 мая, ряд видов экономической деятельности возобновили свою работу, в городах запущен общественный транспорт. В этой связи сотрудники мэрии городов, руководители автотранспортных предприятий обязаны следить за исполнением рекомендаций Министерства здравоохранения по строгому соблюдению санитарно-дезинфекционных мер. У граждан, которые передвигаются без маски, риск заражения коронавирусом остается достаточно высоким. Поэтому, в общественных местах граждане должны находиться в масках", - сказал первый вице-премьер-министр.

В ходе заседания министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов проинформировал о текущей эпидемиологической ситуации в стране, представители профильных государственных органов и органов местного самоуправления рассказали о предпринимаемых мерах по профилактике COVID-19 на местах.

Государственным органам поручено акцентировать внимание на усиление контроля за исполнением установленного алгоритма для грузоперевозчиков.

По итогам заседания профильным государственным органам и руководителям органов местного самоуправления поручено продолжить работу по определению лиц, контактировавших с больными COVID-19 и усилить надзор за соблюдением правил домашнего карантина.