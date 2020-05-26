В Кыргызстане за сутки выявлено еще 35 новых зараженных COVID-19

В Кыргызстане на 26 мая зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
В частности зараженные выявлены:
г. Бишкек - 12 + 4 среди прибывших военнослужащих из России
Чуйская область - 4 + 3 среди прибывших из Соль-Илецка
Ошская область - 4
Нарынская область - 8.
Всего по республике было зафиксировано 1468 зараженных коронавирусом.
При этом выписано за все время 1015 пациентов.
За сутки из стационара выписано 23 пациента:
г. Бишкек – 20
Нарынской области – 1
Джалал-Абадской области – 2.