В Кыргызстане за сутки выявлено еще 35 новых зараженных COVID-19

В Кыргызстане на 26 мая зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

В частности зараженные выявлены:

г. Бишкек - 12 + 4 среди прибывших военнослужащих из России

Чуйская область - 4 + 3 среди прибывших из Соль-Илецка

Ошская область - 4

Нарынская область - 8.

Всего по республике было зафиксировано 1468 зараженных коронавирусом.

При этом выписано за все время 1015 пациентов.

За сутки из стационара выписано 23 пациента:

г. Бишкек – 20

Нарынской области – 1

Джалал-Абадской области – 2.