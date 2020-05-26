Еще семь медиков из Бишкека и Нарына заболели коронавирусом

За сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у семи Медицинских работников. Об этом 26 мая на брифинге сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Заражение выявлено у медиков с г. Бишкек – 4, с Нарынской области – 3.

В то же время из стационаров республики выписались 6 медработников.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 на сегодня зафиксировано 287 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 237.

Проведено исследований за последние сутки – 1 788.

Количество контактных лиц с лабораторно-подтвержденными больными covid-19 – 6 875.

В обсервации по Кыргызстану находится 2 333 человек.

На 26 мая в Кыргызстане зафиксировано 1468 случаев заражения COVID-19.

В стационаре – 437, из них в реанимации – 4. Выписаны – 1015, умерли – 16.